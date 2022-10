Côte d’Ivoire: Abidjan abrite le 3ème «Sommet Finance en Commun» du 19 au 20 octobre 2022

Le Sommet Finance en Commun «FiCS-2022» qui se tient en présentiel et en visioconférence en Côte d’Ivoire sous le thème : «Une transition juste et verte pour une reprise durable», est placé sous le haut patronage du président ivoirien Alassane Ouattara.

Ce sommet est co-organisé à Abidjan, par la Banque africaine de développement (BAD), la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Gouvernement ivoirien.

Plus de 3600 participants (en mode virtuel et en présentiel) sont attendus à ce Sommet dont de hauts représentants du monde des affaires et de la finance internationale.

C’est la première fois que le FiCS se tient sous les auspices de deux grandes banques multilatérales. A savoir la BAD et la BEI qui assure en ce moment la présidence du groupe des Banques multilatérales de développement (BMD).

La rencontre de la mi-octobre 2022 à Abidjan mettra au centre des débats le rôle-clé joué par les Banques publiques de développement (BPD) ivoirienne, dans le soutien à la transformation des économies et des systèmes financiers, dans un contexte post-Covid-19 de la finance internationale.

La 3e édition du FiCS se veut en outre un marqueur vers la transformation des BPD en catalyseurs du financement des ODD (les Objectifs de Développement Durable), en particulier dans les Etats du Sud.

Elle se tient en amont d’événements majeurs comme la COP 27 prévue en novembre 2022 en Egypte, et le Sommet des Nations Unies sur les ODD prévu en septembre 2023 où des progrès sont attendus de la part des acteurs financiers, et notamment des BPD.