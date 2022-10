Rwanda-Justice : Trois journalistes acquittés après 4 ans passés en prison

La justice rwandaise vient d’acquitter trois journalistes qui étaient en détention depuis quatre années pour manquements dans l’exercice de leur profession.

Il s’agit de Damascène Mutuyimana, Shadrack Niyonsenga et Jean-Baptiste Nshimiyima, tous employés de la chaine Youtube «Iwacu TV». Ils avaient été arrêtés en octobre 2018 et poursuivis pour «incitation à l’insurrection» et «diffusion de fausses informations».

Mercredi, le tribunal de Kigali, la capitale rwandaise, a prononcé l’acquittement des trois professionnels de média, arguant que les procureurs n’avaient «pas apporté suffisamment de preuves à charge».

La nouvelle a été favorablement accueillie dans le pays, même si l’opinion publique en général est convaincue que la détention de ces personnes n’était qu’un «simulacre».

«Le soulagement de l’acquittement des trois journalistes est éclipsé par l’échec du tribunal à arrêter plus tôt ce simulacre de procès» au lieu de la faire croupir en prison pendant quatre ans avant de prononce leur acquittement, a réagi Lewis Mudge, directeur de Human Rights Watch pour l’Afrique centrale.