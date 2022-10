Une ambassadrice américaine réclame justice pour les victimes de la guerre civile au Liberia entre 1989 et 2003

L’ambassadrice américaine chargée de la justice criminelle internationale, Beth Van Schaack a demandé jeudi aux autorités du Liberia de lancer des poursuites contre les responsables des crimes de guerre commis pendant la guerre civile qui a déchiré le pays de 1989 à 2003.

«L’individu qui a souffert demande toujours justice. Ceux qui le représentent devraient l’écouter. Il devrait y avoir un processus de consultation, le Gouvernement devrait être réceptif à leur souhait», a déclaré Beth Van Schaack.

«Cela pourrait inclure la justice réparatrice qui consiste à réhabiliter les victimes. Beaucoup d’entre elles souffrent encore de blessures physiques ou de troubles psychologiques», a-t-elle ajouté.

Jusqu’à présent, aucun responsable n’a été poursuivi ni condamné au Liberia pour les crimes commis pendant la guerre civile, qui a fait 250.000 morts et a été marquée par de nombreux massacres.

Quelques procès ont eu lieu ou sont en attente en Suisse, en Finlande, en France et aux Etats-Unis. Mais de nombreuses personnalités impliquées dans le conflit occupent toujours des postes économiques et politiques importants au Liberia.

Une Commission vérité et réconciliation a été instaurée au Liberia en 2006 pour enquêter sur les crimes commis pendant la guerre civile (1989-2003), mais ses recommandations, publiées en 2009, sont restées largement lettre morte, au nom du maintien de la paix, certains chefs de guerre incriminés étant considérés comme des « héros » par leurs communautés.

Frappée par la guerre civile entre 1989 et 2003, l’économie libérienne a ensuite été sinistrée par l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest qui a touché de plein fouet le pays de 2014 à 2016. Le Liberia souffre également d’une forte inflation et de pénuries régulières de liquidités, et, selon l’ONU, c’est l’un des pays les moins développés au monde.