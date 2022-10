CEDEAO: Les préoccupations régionales  au centre d’un entretien des présidents Ouattara et Gnassingbé jeudi à Abidjan

Lors un bref séjour ce jeudi 6 octobre en Côte d’Ivoire, le président togolais, Faure Gnassingbé a eu des entretiens à Abijan avec son homologue ivoirien, Alassane Ouattara sur divers sujets régionaux, même si les deux chefs d’Etat n’ont fait aucune déclaration à l’issue de leur entrevue.

Officiellement, aucune déclaration n’est ressortie du déplacement présidentiel togolais de ce 06 octobre en Côte d’Ivoire. Les deux Etats ont présenté ce déplacement comme une «visite d’amitié et de travail».

Mais divers diplomates de la sous-région et proches de la diplomatie des deux Etats ouest-africains ont confié sous le couvert de l’anonymat, que les échanges se sont focalisés notamment sur la délicate «affaire des 46 militaires ivoiriens encore détenus au Mali» dans laquelle F. Gnassingbé joue au médiateur depuis juillet 2022, ainsi sur le coup d’Etat du 30 septembre 2022 au Burkina Faso.

Le Togo sert de terre d’asile politique à l’ex-Président de la Transition au Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba depuis le 02 octobre. Ce dernier a accepté d’être exfiltré vers le Togo suite à une médiation de plusieurs leaders religieux et communautaires burkinabè.

C’est aussi grâce à l’intervention du Chef de l’Etat bissau-guinéen et président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embalo et le président Gnassingbé qui ont joué un rôle-clé dans cette exfiltration pour éviter un affrontement entre les pros Ibrahim Traoré (nouveau Président du Faso) et Damiba.

La rencontre de Gnassingbé avec Ouattara intervient au lendemain de la décision de la CEDEAO d’annuler la tenue de son Sommet extraordinaire prévu les 13 et 14 octobre à Dakar, qui devait se focaliser sur la situation au Burkina Faso à la suite du noueau coup d’Etat militaire.

Selon l’organisation communautaire, cette décision d’annulation est intervenue après le succès de sa Mission dépêchée le 04 octobre dernier auprès de la junte burkinabé, et conduite par l’ex-Président nigérien Mahamadou Issoufou.