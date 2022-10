Bénin : Un ex-ambassadeur réclame le limogeage de deux ministres suite au décès de 4 patients au CHU de Cotonou

L’ancien Ambassadeur du Bénin auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Benoît Illassa, estime que les ministres de la Santé et de l’Energie devraient être démis de leurs postes, suite au décès de quatre patients survenue le vendredi 7 octobre, à cause d’une coupure d’électricité au Service de réanimation du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou.

L’ancien diplomate s’est adressé mardi au chef de l’Etat à travers un message publié sur Facebook. «Je demande humblement et respectueusement au Président de la République, Monsieur Patrice Talon, de bien vouloir démettre de leurs fonctions les ministres de la Santé et de l’Energie. Le désert de compétences ne saurait justifier le maintien à leurs postes de ces deux gugus », a-t-il écrit.

Dans le cadre de l’enquête ouverte pour faire la lumière sur ce drame, le Directeur général de l’hôpital, le Chef de Service de réanimation et d’autres agents, qui étaient de garde le jour de la tragédie, ont été interpellés pour être auditionnés.

Mais pour Benoit Illassa, «l’exemplarité doit venir d’en haut. Il ne s’agit pas de sacrifier quelques subalternes en laissant les vrais responsables en place».

Il a regretté que les ministres concernés n’aient pas abandonné leur fauteuil de leur propre gré, soulignant qu’«au Bénin, les ministres ne démissionnent jamais malgré des fautes qui leurs sont imputables».

Cette affaire a suscité l’indignation de la population et de plusieurs personnalités. Le Directeur général de ce plus grand hôpital du pays a invité les populations au calme et à la patience, dans l’attente des conclusions des investigations en cours. En principe, selon lui, toutes les dispositions sont prises pour anticiper des incidents susceptibles d’affecter la prise en charge des patients.