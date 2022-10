Le Tchad a désormais son Gouvernement d’union nationale

Le Tchad vient de se doter d’un Gouvernement d’union nationale ayant pour mission de conduire les 24 prochains mois de transition politique et aboutir à des élections démocratiques.

Promis par le président de la transition, le Général Mahamat Idriss Deby, ce gouvernement d’union nationale est composé de 44 ministres dont 4 ministres d’Etat, 27 ministres avec portefeuille, 3 ministres délégués et 10 secrétaires d’Etat.

On y retrouve de nouvelles têtes comme le représentant du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’ouest et le Sahel, Mahamat Saleh Annadif, nommé ministre d’État, ministre des Affaires étrangères.

Tom Erdimi qui fait partie de la rébellion politico-militaire, prend le ministère de la Transformation agricole tandis que le ministère de l’Enseignement supérieur est confié au ministre d’Etat, Laoukein Kourayo Medard.

La plupart des ministres du gouvernement sortant conservent leurs sièges, à l’instar de Tahir Hamid Nguilin aux Finances, Budget et Comptes Publics, Djerassem Le Bemadjiel aux Hydrocarbures et Energie, Moussa Batraki à la Prospective Economique et Partenariats Internationaux, tout comme Abdelkerim Mahamat aux Mines. Daoud Yaya Brahim est aussi maintenu au ministère des Armées, des anciens combattants et victimes de guerre.

Cette équipe est dirigée par l’opposant Saleh Kebzabo nommé Premier ministre de la transition.