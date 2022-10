Fin du chapitre ‘Covid-19’ en République du Congo

Le coronavirus est quasiment un chapitre clos au Congo Brazzaville, où la grande majorité des mesures d’urgence sanitaires viennent d’être levées.

L’état d’urgence sanitaire a été levé à compter du 14 octobre 2022 dans l’ensemble du pays, sur décision de la Coordination nationale de gestion de la pandémie de la COVID-19 et le port du masque n’est plus obligatoire. Tous les organes de gestion de la pandémie son dissouts.

Côté voyage, la présentation d’un test RT-PCR négatif par les passagers à l’entrée et à la sortie du Congo n’est plus exigée. Mais, les personnes qui quittent le Congo devront se conformer aux exigences des pays de destination.

Ces mesures sont consécutives à l’amélioration de la situation sanitaire relative à la COVID-19 au Congo. Toutefois, une cellule de veille nationale contre la maladie sera mise en place au sein du ministère de la Santé et de la Population, a indiqué le ministre de la Communication et des Médias, et porte-parole du Gouvernement, Thierry Lézin Moungalla.