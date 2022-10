Deux ONG s’opposent à un projet d’exploitation gazière de TotalEnergies au large de l’Afrique du Sud

Deux associations, Bloom et The Green Connection, ont lancé lundi une campagne ayant pour objectif d’empêcher le groupe français TotalEnergies d’obtenir des licences d’exploitation de deux blocs gaziers sur la côte Est de l’Afrique du Sud, mettant en avant des menaces sur le climat, de pollution de la biodiversité et de violations des droits humains.

TotalEnergies avait fait la demande de ces licences le 5 septembre dernier. Le géant des hydrocarbures souhaite exploiter, à plus de 1.000 mètres de profondeur, deux champs gaziers qui contiennent près d’un milliard de barils d’équivalent pétrole, dans une zone, entre Le Cap et Port Elizabeth, où la rencontre des vents et des courants d’eau donne naissance à de gigantesques vagues.

Les deux ONG ont jugé opportun d’agir avant que les autorités sud-africaines ne se prononcent sur cette sollicitation. «Il faut agir vite car l’implantation de TotalEnergies au large de l’Afrique du Sud, dans des eaux hostiles et profondes, pourrait créer un précédent», a alarmé, lors d’une conférence de presse tenue ce lundi, Claire Nouvian, présidente de l’association environnementale Bloom qui œuvre pour la préservation des océans.

«Il y a un danger qui est le danger du précédent. Jusqu’à présent, toutes les autres entreprises pétrolières attendaient deux choses : voir s’il était techniquement possible d’exploiter à de si grandes profondeurs dans des zones avec autant de courant et avec des conditions météorologiques aussi difficiles », a souligné Claire Nouvian.

«La deuxième chose était de voir si le gouvernement sud-africain allait délivrer ou non les permis de production. On voit bien qu’à partir du moment où on ouvre la porte, toute l’industrie pétrolière mondiale s’engouffre. Il est donc strictement fondamental d’empêcher Total d’obtenir ce premier permis», a-t-elle expliqué.

De son côté, la directrice de la stratégie de l’ONG sud-africaine The Green Connection, Liziwe McDaid a affirmé que «pour les pêcheurs, il n’y a aucun bénéfice à tirer d’un tel projet. Les profits sont pour Total, mais ce sont les communautés locales qui subiront de plein fouet les conséquences». Bloom et The Green Connection ont le soutien de certains eurodéputés dans leur campagne contre le projet de TotalEnergies.