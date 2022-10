La Minusma se dit indignée par la mort de trois Casques bleus dans le nord du Mali

Une double attaque à l’aide d’engins explosifs improvisés, perpétrée lundi à Tessalit dans la région de Kidal, au Nord u Mali, a fait trois morts dans les rangs des Casques bleus, provoquant l’indignation de la Mission de l’ONU au Mali « Minusma ».

«La Minusma est indignée par deux attaques distinctes à l’engin explosif improvisé à Tessalit (région de Kidal). Trois Casques bleus de la Minusma ont été tués et trois autres grièvement blessés ce matin lors d’une opération de convoi», affirme la Mission dans un communiqué publié lundi dans la soirée.

Elle a condamné «avec la plus grande vigueur cet acte ignoble» et salué «le courage et la bravoure des Casques bleus qui risquent leur vie pour la paix».

Les Casques bleus concernés effectuaient une opération de patrouille de recherche et de détection de mines à Tessalit lorsque leur véhicule a percuté un engin explosif improvisé. La mission n’a pas précisé la nationalité des soldats ayant péri, mais certaines sources indiquent qu’ils seraient originaires du Tchad.

Les trois décès portent à 74 le nombre de militaires onusiens ayant perdu la vie au Mali à cause des engins explosifs improvisés.

«La Minusma présente ses sincères condoléances aux familles et au gouvernement des victimes et transmet ses vœux de prompt rétablissement aux soldats blessés», conclut le communiqué, dans lequel la Mission réaffirme «sa ferme détermination à continuer à œuvrer en appui à la population malienne et à ses autorités, pour le retour effectif de la paix et de la sécurité au Mali».

Ces incidents sont intervenus un jour avant une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU portant sur la mission de paix au Mali.