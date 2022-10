Eswatini : Le roi Mswati en visite à Taïwan, son partenaire stratégique

Le roi Mswati III de l’Eswatini a entamé ce jeudi une visite officielle à Taïwan pour approfondir les liens politiques et économiques entre Mbabane et Taipei.

C’est la première visite officielle du monarque de l’Eswatini dans ce pays depuis 2018. Mswati devrait avoir avec la présidente Tsai Ing-wen, des entretiens axés particulièrement sur le développement, les investissements et l’énergie. Eswatini envisage également d’accueillir des événements visant à attirer des investisseurs taïwanais.

La monarchie absolue d’Eswatini est le seul partenaire diplomatique restant de Taïwan en Afrique et le soutient dans les affaires internationales depuis que les pays ont établi des relations officielles en 1968.

Taïwan fournit à ce Royaume d’Afrique australe une aide au développement, notamment dans les domaines de l’agriculture, des soins médicaux et de l’éducation.

Dans ce petit pays pauvre, anciennement appelé Swaziland, le roi nomme les ministres, contrôle le Parlement et les partis politiques sont interdits depuis près de 50 ans.

Couronné en 1986 à l’âge de 18 ans, Mswati III, qui a 15 épouses et plus de 25 enfants, est décrié pour sa poigne de fer et son train de vie fastueux dans un pays dont les deux-tiers de la population vivent sous le seuil de la pauvreté.

Le vendredi 13 mai dernier, la police de l’Eswatini, a fait usage de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc pour disperser une manifestation pro-démocratie commémorant l’assassinat voici un an, d’un jeune militant.

En 2021, au moins 37 personnes ont été tuées, environ 80 morts d’après un groupe citoyen le Leftu Sonkhe Institute of Strategic Thinking and Development, lors de manifestations pro-démocratie, menée par des étudiants, fonctionnaires, travailleurs des transports ou soignants, ayant conduit les autorités à déployer les forces armées.