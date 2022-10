Une vingtaine de combattants d’Al-Shebab tués lors d’une frappe aérienne au Sud de la Somalie

L’armée somalienne et ses alliés ont infligé un nouveau revers au groupe islamiste Al-Shebab, suite à une frappe aérienne au cours de laquelle 17 combattants du groupe rebelle ont été tués et plusieurs autres blessés dans le sud de la Somalie, selon les données communiquées mercredi par le ministère local de l’Information et de la Culture.

La frappe aérienne a été réalisée, «avec la coopération d’alliés internationaux» dans la nuit de mardi à mercredi, contre un «rassemblement de combattants Al-Shebab près de la localité de Hawadle dans la région du Moyen-Shabelle, dans l’État de Hirshabelle» au sud de la Somalie.

Le gouvernement somalien affirme que deux dirigeants du groupe terroriste Al-Shebab figurent parmi les 17 personnes tuées au cours de cette opération, sans donner plus de précision.

La lutte contre le terrorisme incarné par le groupe rebelle Al-Shebab est l’une des priorités de l’exécutif somalien. Les opérations militaires menées ces dernières semaines au sol et par voie aérienne ont permis à l’armée de neutraliser plusieurs combattants du groupe, mais ce dernier reste toujours actif.