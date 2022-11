Egypte: Le président français Macron demande à al-Sissi la libération du militant emprisonné Alaa Abdel Fattah

Le président français Emmanuel Macron a demandé lundi à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi la libération d’Alaa Abdel Fattah, le détenu politique le plus célèbre dont l’état de santé suscite des inquiétudes.

«J’ai soulevé plusieurs cas individuels de personnalités plus fragiles (..) plus sensibles» dont celui d’Alaa Abdel Fattah, qui a cessé de s’alimenter et de boire, a indiqué le chef de l’Etat français lors d’une conférence de presse en marge de la conférence mondiale sur le climat (COP27) à Charm el-Cheikh en Egypte.

«Le président al-Sissi d’abord s’est engagé à ce que évidemment sa santé soit préservée», a relevé Emmanuel Macron qui a demandé «la libération» du détenu, a précisé l’Elysée.

«Je le dis là avec beaucoup de prudence, mais j’espère que les prochaines semaines et les prochains mois permettront d’avoir des résultats», a ajouté le président Macron.

De son côté, le Premier ministre britannique, Rishi Sunak a dit «espérer voir son cas résolu au plus vite» et s’est engagé à continuer à «faire pression pour qu’il y ait du progrès», a indiqué lundi soir un porte-parole du Ten Downing Street, à l’issue d’une rencontre avec le président égyptien.

Alaa Abdel Fattah, militant pro-démocratie égypto-britannique, âgé de 40 ans, observe une grève de la faim depuis sept mois pour protester contre ses conditions de détention. Incarcéré plusieurs fois depuis 2006, d’Alaa Abdel Fattah qui s’est fait connaitre lors de la révolution de 2011 ayant fait tomber le régime de Hosni Moubarak, n’avale plus aucune calorie depuis le 1er novembre et a cessé de boire dimanche dernier.

Élu en 2014, puis réélu en 2018, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, ex-chef de l’Armée et architecte de la destitution de l’ancien président élu, l’islamiste Mohamed Morsi, est régulièrement accusé par les organisations de défense des droits de l’Homme d’avoir instauré un régime ultra-répressif.