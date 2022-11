Fin du malentendu diplomatique entre Pretoria et Nairobi

Après plusieurs années d’incompréhension, l’Afrique du Sud et le Kenya sont enfin parvenus à trouver un accord autour d’un malentendu diplomatique.

Les dirigeants des deux pays ont annoncé ce mercredi que les Kenyans pouvaient désormais se rendre en Afrique du Sud sans visa pour une durée maximale de 90 jours par année civile. Le nouvel accord devrait entrer en vigueur dès le 1er janvier 2023.

Avant cet accord, les Sud-Africains obtenaient déjà des visas gratuits à l’arrivée au Kenya, mais les Kenyans devaient eux payer, et fournir des preuves de fonds suffisants et des billets d’avion aller-retour pour se rendre dans le pays Arc-en-ciel.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa était à Nairobi pour son premier voyage officiel au Kenya. Lors de sa rencontre avec le président kenyan William Ruto, il a salué l’accord de paix avec l’Éthiopie, signé la semaine dernière en Afrique du Sud et négocié par l’Union africaine.

Les deux chefs d’Etat ont appelé leurs gouvernements à « assurer la mise en œuvre complète de l’accord afin de parvenir à un règlement politique durable en Ethiopie ». Les dirigeants kenyan et sud-africain ont également demandé à leurs ministres du Commerce de s’attaquer aux obstacles qui limitent les échanges entre les deux pays.

L’Afrique du Sud et le Kenya font partie des économies les plus dynamiques du continent. Le Kenya est la première puissance économique d’Afrique orientale, alors que l’Afrique du Sud est l’économie la plus industrialisée du continent noir.