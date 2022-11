Libye : La CPI affirme détenir des preuves sur les crimes commis par le camp du maréchal Haftar  (Procureur)

Le procureur général de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan en visite en Libye, a affirmé mercredi avoir des «preuves concernant les allégations de crimes commis par les troupes» du maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de l’Est libyen.

«J’ai clairement indiqué que nous avons des preuves et des informations concernant les allégations de crimes commis par les troupes de l’ANL qui faisaient et font l’objet d’enquêtes», a déclaré Karim Khan, dans un briefing en visioconférence au Conseil de sécurité de l’ONU.

Khan s’est rendu lundi à Tarhouna, située à 80 km au sud de Tripoli, où de nombreux charniers ont été découverts depuis l’été 2020.

Il a salué «le travail judiciaire courageux des Libyens avec des moyens modestes», s’engageant à apporter une «assistance technique et un appui aux services médico-légaux en Libye», soulignant la nécessité d’un partenariat avec les autorités libyennes pour rendre justice aux victimes .

A ce jour, plus de 270 corps ont été découverts dans des charniers à Tarhouna par les équipes du département des enquêtes criminelles et de l’Autorité générale pour la recherche et l’identification des disparus.

Les premières fosses communes ont été découvertes après le départ de la ville en juin 2020, des forces du maréchal Khalifa Haftar qui avait tenté, sans succès, entre avril 2019 et juin 2020, de conquérir la capitale Tripoli, où siégeait le gouvernement reconnu par l’ONU.

La Libye a sombré dans le chaos depuis 2011, après l’intervention d’une coalition internationale emmenée par la France qui a renversé Kadhafi.

La vie politique libyenne est dorénavant animée par deux pouvoirs rivaux basés dans l’Est et l’Ouest, une myriade de milices armées et des mercenaires étrangers disséminés dans le pays, sur fond d’ingérences étrangères.