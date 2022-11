L’Afrique compatit avec le peuple turc suite à l’attentat meurtrier d’Istanbul

Plusieurs dirigeants africains ont adressé des messages de condoléances et de soutien à la Turquie, suite à l’attentat suicide survenu ce dimanche 13 novembre, sur l’avenue commerçante Istiklal, dans le quartier Taksim, en plein centre d’Istanbul, ayant fait plusieurs morts et blessés.

Le président en exercice de l’Union Africaine (UA) et chef de l’Etat du Sénégal, Macky Sall, fut l’un des premiers dirigeant du continent noir à condamner l’explosion orchestrée par des terroristes et qui a fait six morts et 81 blessés.

Son homologue du Burundi, Evariste Ndayishimiye a aussi exprimé ses «sincères condoléances au président Recep Erdogan et au peuple turc en ce moment tragique», et rappelé la nécessité de «relancer nos efforts communs dans la lutte contre le terrorisme».

Même son de cloche du côté de la République démocratique du Congo (RDC), dont le président Félix Tshisekedi n’a pas manqué d’exprimer sa «consternation» devant cet acte terroriste intervenu sur l’avenue Istiklal d’Istanbul très fréquentés par les Turcs et les touristes.

Le Soudan, la Somalie, ou encore le Nigeria, ont également apporté leur soutien à la Turquie, l’un des principaux partenaires du continent africain.