Le Sierra Leone réserve un tiers des sièges à l’Assemblée aux femmes

Les députés sierra-léonais ont voté mardi une loi réservant aux femmes un tiers des sièges à l’Assemblée nationale de cet Etat d’Afrique de l’Ouest.

Cette loi adoptée à l’unanimité, après des heures de débat, entrera en vigueur une fois signé par le président Julius Bio. La nouvelle loi prévoit qu’un député sur trois, mais aussi un conseiller local sur trois, soit une femme.

La ministre du Genre et de l’enfance, Manty Tarawalli s’est déclarée «heureuse», après l’adoption à l’Assemblée du projet de loi qui constitue une des promesses phares du chef de l’Etat lors de sa campagne présidentielle de 2018 même s’il a fallu au gouvernement trois ans pour faire approuver le texte.

«Nous voulons que les hommes et les femmes travaillent ensemble pour faire une meilleure société», a déclaré Rugiatu Rosy Kanu, une députée de l’opposition qui co-préside une Commission parlementaire sur le genre et l’enfance.

Ibrahim Tawa Conteh, député du parti au pouvoir, a souligné que si les femmes représentent 52% de la population, «il y avait seulement 19 femmes députées sur 146 dans ce parlement».

Cette ancienne colonie britannique et ses 7,5 millions d’habitants se remettaient encore de la guerre civile brutale de 1991 à 2002 et de l’épidémie d’Ebola qui a sévit de 2014 à 2016 en Afrique de l’Ouest quand ils ont été frappés par la pandémie de la Covid-19, puis par les conséquences de la guerre en Ukraine.

Des manifestations contre la vie chère ont tourné à l’émeute mercredi 10 août dernier et fait plusieurs morts. L’initiative de la manifestation est venue d’un groupe de femmes commerçantes – The Grassroots Women of Salone – qui avait appelé à un «rassemblement pacifique pour attirer l’attention sur les difficultés économiques» que connait leur secteur.