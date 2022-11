Côte d’Ivoire/Mali : Retrait progressif des troupes ivoiriennes au sein de la Minusma d’ici août 2023

La Côte d’Ivoire a annoncé le retrait progressif de ses troupes au sein de la mission de paix de l’ONU au Mali d’ici août 2023, selon une lettre de la Mission permanente de la Côte d’Ivoire à l’ONU.

«Par ordre du gouvernement de Côte d’Ivoire, la Mission permanente confirme le retrait progressif des personnels militaires et de police ivoiriens déployés au sein de la Minusma», explique la lettre.

«La relève de la compagnie de protection basée à Mopti ainsi que le déploiement des officiers d’état-major et des officiers de police prévus respectivement en octobre et novembre 2022 ne pourront plus être effectués», poursuit le texte.

La Côte d’Ivoire indique également que les militaires et autres éléments ivoiriens présents au sein de la Minusma ne seront pas relevés en août 2023. Mardi, l’ONU a indiqué être «en contact avec la Côte d’Ivoire au sujet de sa participation dans la Minusma».

Cette annonce ivoirienne intervient au lendemain de celle de la Grande-Bretagne qui a indiqué vouloir retirer «plus tôt que prévu» son contingent déployé au Mali dans le cadre de la Mission de ONU, justifiant sa décision par le rapprochement de la junte au pouvoir depuis 2020 à Bamako avec le groupe de sécurité paramilitaire russe «Wagner», réputé proche du Kremlin.

Les relations entre la Côte d’Ivoire et le Mali se sont considérablement tendues ces derniers mois, en particulier après l’arrestation en juillet dernier de 49 militaires ivoiriens à Bamako, dont trois femmes militaires ont été libérées mais les 46 autres sont toujours détenus au Mali.

La mission de la paix de l’ONU au Mali (Minusma) a été lancée en 2013 avec pour objectif de stabiliser la situation sécuritaire dans ce pays confronté depuis 2012, à des attaques jihadistes récurrentes et qui se trouve actuellement plongé dans une profonde crise sécuritaire et politique.