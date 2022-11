Afrique du Sud/Royaume-Uni: Ramaphosa et Sunak veulent approfondir la coopération bilatérale

En visite au Royaume-Uni, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa a déclaré jeudi au Premier ministre britannique Rishi Sunak, que l’Afrique du Sud souhaite approfondir ses relations avec le Royaume-Uni afin de stimuler le commerce et les investissements entre les deux pays.

Le chef de l’Etat sud-africain a déclaré à l’issue de ses entretiens avec Sunak à sa résidence du 10 Downing Street à Londres, qu’il est en visite en Grande-Bretagne pour promouvoir le commerce, les investissements et la transition énergétique pour lesquels le Royaume-Uni est un partenaire clé pour Pretoria.

«Je me réjouis de nos discussions et j’espère vraiment que nous pourrons élargir tout ce que nous faisons ensemble», a affirmé Ramaphosa, ajoutant que «pour nous, c’est une excellente occasion d’approfondir et d’élargir nos liens».

Le Premier ministre britannique, Sunak s’est dit quand à lui, confiant que le Royaume-Uni et l’Afrique du Sud «peuvent élargir et approfondir cette relation».

«L’Afrique du Sud et le Royaume-Uni sont évidemment des partenaires, des alliés et des amis très solides et nous partageons les mêmes objectifs, notamment la transition vers une énergie propre tout en créant des emplois et des opportunités pour nos citoyens», a conclu Sunak.

Ce rendez-vous diplomatique intervient dans un contexte délicat pour Cyril Ramaphosa qui est accusé, ce qu’il nie, d’avoir acheté le silence de cambrioleurs tombés sur plusieurs millions de dollars en argent liquide dans l’une de ses propriétés privées en février 2020, alimentant les soupçons de blanchiment et de corruption.

Les résultats d’une enquête en cours pourraient ouvrir au Parlement sud-africain un vote pour la destitution de Cyril Ramaphosa, qui dénonce une manœuvre politique pour l’empêcher d’être candidat pour un second mandat à la présidentielle de 2024.