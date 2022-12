Côte d’Ivoire: L’opposant Blé Goudé  se met «à la disposition de la République»

De retour en Côte d’Ivoire, Charles Blé Goudé, président du Congrès Panafricain pour la justice et l’égalité des Peuples (COJEP), a déclaré mardi qu’il se met «à la disposition de la République», au terme d’une audience à Abidjan avec le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin dit KKB.

«Je suis donc venu ce matin pour vous dire toute ma reconnaissance. Mais au-delà, toute ma reconnaissance au président de la République. Je suis à la disposition de la République. Je suis à la disposition de mon pays», a fait savoir, Charles Blé Goudé.

Il a estimé en outre, qu’«il y a un temps pour se battre et il y a un temps pour parler paix et réconciliation». Charles Blé Goudé a regagné Abidjan le week-end dernier après un séjour carcéral à la Cour pénale internationale où il était le co-détenu de l’ex-Président ivoirien, Laurent Gbagbo.

Les deux hommes, qui étaient poursuivis pour crimes contre l’humanité commis pendant la crise ivoirienne de 2010-2011, ont été tous les deux acquittés le 31 mars 2021. Goudé a patienté plus d’un an pour obtenir un passeport ivoirien et un feu vert du pouvoir ivoirien pour faire son retour.

Désormais à la tête d’un petit parti, Goudé a choisi de ne pas rallier la nouvelle formation politique lancée par Laurent Gbagbo il y a un an, après le retour de ce dernier en Côte d’Ivoire.