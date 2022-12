Le chômage baisse légèrement à 32,9% en Afrique du Sud

Le chômage en Afrique du Sud a faiblement baissé pour le troisième trimestre d’affilée, a annoncé mardi l’agence gouvernementale des statistiques (StatsSA), précisant qu’entre juillet et septembre, le taux de chômage a diminué de 1% par rapport au second trimestre et touche désormais 32,9% de la population active, selon les statistiques officielles.

Le chômage en Afrique du Sud, est en baisse depuis le début de l’année. Lors des deux trimestres précédents, il avait faibli de 0,8% puis de 0,6%. Il était de 35,3% à la fin de 2021.

Jusqu’au début de cette année, la première puissance industrielle africaine, dont l’économie a été durement frappée par la crise du Covid, avait enregistré une hausse continuelle du nombre de sans-emplois depuis juillet 2020.

StasSA explique qu’au troisième trimestre, 204.000 emplois ont été créés, notamment dans l’industrie manufacturière, le commerce, le bâtiment et les transports. Les jeunes sont les plus affectés avec un taux de chômage à 45,5% pour la tranche des 15 à 34 ans.

Par ailleurs, le problème chronique des pénuries d’électricité s’est aggravé cette année, la compagnie publique Eskom, gravement endettée, ne parvenant pas à répondre à la demande et à entretenir ses centrales à charbon gravement vétustes.

L’Agence française de développement (AFD) et l’Agence allemande de développement (KfW) ont accordé 600 millions d’euros sous forme de prêt et de subvention à l’Afrique du Sud pour sa transition énergétique.

Ce financement fait partie d’une enveloppe de 8,3 milliards d’euros promis lors de la COP26 en Écosse en 2021. Selon les chiffres officiels, l’Afrique du Sud dépend à 80% du charbon pour la production de son électricité, avec une capacité installée de 48.380 MW.

Ces centrales thermiques sont détenues par la compagnie publique Eskom qui assure également le transport et la distribution de l’électricité en Afrique du Sud, mais cet opérateur est rongé par la corruption et la mauvaise gestion.