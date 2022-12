Le parti démocratique gabonais en conclave dans les provinces les 3 et 4 décembre

La formation politique au pouvoir au Gabon, le Parti démocratique gabonais (PDG), tient samedi 3 au dimanche 4 décembre, ses congrès provinciaux dans le cadre des préparatifs de son congrès national qui se tiendra dans environ trois semaines.

Les thématiques à aborder pendant ces rencontres sont la gouvernance politique, économique, sociale et environnementale ; les instruments juridiques et éthique ; la dynamique et performance du parti ; ainsi que les relations PDG et autres organisations politiques.

Mais les élections de 2023 constituent le principal enjeu de ces congrès. Le 12 mars dernier, à l’occasion de la célébration du 54e anniversaire du PDG, le président Ali Bongo Ondimba avait annoncé qu’il sera candidat pour la prochaine présidentielle.

«2023 approche à grand pas. Je serai là avec vous. Pour vous. La seule issue sera la victoire. Une victoire franche, nette, indiscutable», avait-il déclaré, motivant sa décision par le désir d’achever le travail déjà commencé.

Le président sortant estime avoir «totalement et définitivement surmonté» la «terrible épreuve» de santé qu’il avait connue, notamment son accident vasculaire cérébral (AVC), et se dit, prêt pour un troisième mandat à la tête du pays.

Quoi de plus normal pour les soutiens du président Bongo de profiter des réunions provinciales pour mobiliser les partisans du parti. «En 2023, Ali Bongo Ondimba doit pouvoir remporter l’élection présidentielle (…). C’est en étant unis que nous pouvons le faire», a notamment déclaré le secrétaire général du PDG, Steeve Nzegho Dieko, devant accompagner l’ambiance des congrès.

Le congrès national du PDG se tiendra les 23 et 24 décembre prochains, autour du thème «Congrès de la renaissance, pour un PDG uni et solidaire».

Pour rappel, la Constitution révisée en 2017 avait mis fin à la limitation des mandats présidentiels à deux. Le président de la République est ainsi éligible autant de fois qu’il le souhaite.