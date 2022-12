Togo : Ouverture à Lomé d’une table ronde sur le financement de l’accès à l’eau

La Première ministre togolaise, Victoire Tomegah Dogb, a lancé ce jeudi à Lomé, les travaux de la table ronde sur la mobilisation des ressources pour le financement de la Stratégie nationale d’accès universel à l’eau potable et l’assainissement (AEP).

La rencontre de deux jours, organisée par le ministère togolais de l’eau et de l’hydraulique villageoise, en collaboration avec l’Agence française de développement (AFD), devrait permettre aux autorités togolaises non seulement de lancer la Stratégie AEP 2021-2030, mais aussi de présenter le Plan directeur d’AEP 2023-2050 d’approvisionnement en eau potable du Grand Lomé.

L’objectif est de mobiliser les parties prenantes et de recueillir des engagements (techniques comme financiers) pour la mise en œuvre du Plan directeur du Grand Lomé. Le besoin en financement est estimé à plus de 1450 milliards de FCFA.

Des partenaires techniques et financiers d’une centaine d’institutions prennent part à la table ronde, au cours de laquelle des débats sont également prévus sur d’autres thématiques, dont le cadre Macroéconomique du Togo, le cadre juridique et institutionnel du sous-secteur au Togo, l’exploitation du service public d’eau potable au Togo, et la vision stratégique de l’AFD sur le secteur Eau potable.

Cette rencontre «constitue une étape décisive pour accélérer l’atteinte de l’objectif de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, visant à augmenter significativement l’accès à l’eau potable et à l’assainissement en vue de parvenir à l’accès universel à l’horizon 2030», a fait savoir la première Ministre.

Soulignons que le gouvernement togolais ambitionne de porter, d’ici 2025, le taux d’accès à l’eau potable à 85% au plan national, dont 95% en milieu rural, 85% en milieu semi-urbain, 75% en milieu urbain hors Lomé, et 80% dans le Grand Lomé. Le taux de desserte actuel est de 68% dans les milieux ruraux et de 58% dans les zones urbaines.