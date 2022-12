Zimbabwe : Harare classée ville la plus chère d’Afrique en 2022

La capitale du Zimbabwe, Harare est la ville où le coût de la vie est le plus élevé en Afrique, selon un rapport publié le week-end écoulé par le magazine «The Economist».

Pour établir ce classement, les enquêteurs du magazine «The Economist» ont comparé les prix de plus de 200 produits et services dans plus de 170 villes à travers le monde. Ce qui leur a permis de révéler que «le coût de la vie augmente à son rythme le plus rapide depuis au moins 20 ans».

Ainsi, il est plu cher de vivre à Harare qu’à Dubaï, capitale des Emirats Arabes Unis, ou encore à Doha, capitale du Qatar, selon les résultats de ce classement. A l’opposé, la capitale de la Libye, Tripoli, est classée comme étant la ville où le coût de la vie est le plus accessible sur le continent africain.

Les auteurs de cette enquête notent également que la ville de Douala, au Cameroun, a fait un bond de 27 places pour descendre dans le classement des villes les plus accessibles en Afrique.