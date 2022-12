La présidence centrafricaine annonce la dissolution de quatre groupes armés

La présidence de la République de Centrafrique (RCA) a annoncé mercredi la dissolution totale et volontaire de quatre des groupes armés qui ont paraphé l’Accord politique pour la paix et la réconciliation (APPR-RCA).

Le Rassemblement patriotique pour le renouveau de la Centrafrique (RPRC), dirigé par Gotran Djono Haba, le Mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice (MLCJ) de Gilbert Toumou Deya, l’Union des forces républicaines fondamentales (UFRF) d’Askin Nzengue et l’Union des forces républicaines (UFR), n’existent donc plus.

«L’acte courageux et patriotique que viennent de poser ce jour, nos compatriotes, en déclarant formellement la dissolution intégrale de leurs groupes respectifs, constitue une fois de plus, la preuve de leurs attachements à l’APPR-RCA afin de répondre aux attentes des filles et fils de notre nation qui n’aspirent qu’à la paix et à la sécurité, facteurs déterminants et nécessaires du développement de notre pays», lit-on dans une note signée par le Président centrafricain Faustin-Archange Touadéra.

L’APPR-RCA a été signé le 6 février 2019 entre le gouvernement et 14 groupes armés actifs dans le pays à la suite des pourparlers menés à Khartoum, au Soudan, sous l’égide de l’Union africaine et des Nations Unies.