Une modernisation est dans la ligne de mire de la coopération militaire bilatérale Paris-Abidjan

La France va moderniser sa relation de défense avec la Côte d’Ivoire, grâce à une nouvelle ambition, a annoncé mardi, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu.

«La France et la Côte d’Ivoire sont liées par une relation de défense dense et dynamique que nous allons encore moderniser avec une ambition nouvelle. Nos deux pays restent engagés ensemble dans la lutte contre le terrorisme pour laquelle nous allons poursuivre notre coopération», a confié mardi 06 décembre 2022 à Paris, M. Lecornu qui recevait son homologue ivoirien, le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara qui effectuait une visite de travail en France.

Le ministre Ouattara a de son côté salué la hauteur de vue quant à la coopération militaire entre les deux Etats. En amont de la visite du ministre ivoirien Ouattara à Paris, Sébastien Lecornu avait été reçu en Côte d’Ivoire sur invitation de Téné Birahima Ouattara, en juillet 2022.

La rencontre de ce 6 décembre est la troisième du genre en six mois entre les deux hommes. Les discussions lors de leurs entretiens à Paris, ont été axées sur la coopération militaire bilatérale entre les deux pays, ainsi que sur la situation sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine.

La France et la Côte d’Ivoire sont liées par pas moins de sept accords dans le domaine militaire en l’occurrence un accord général de défense d’avril 1961, une convention secrète concernant le maintien de l’ordre et considérée par Paris comme caduque, bien que n’ayant jamais été officiellement dénoncée, et enfin cinq accords techniques conclus par les deux pays, entre 1965 et 1998.