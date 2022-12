L’humanitaire allemand Jörg Lange libéré au Sahel grâce aux services marocains

L’humanitaire allemand, Jörg Lange, travaillant pour le compte de l’ONG «Help», enlevé le 11 avril 2018 dans l’ouest du Niger et conduit vers le nord, non loin de la frontière malienne, vient d’être libéré grâce à l’intervention des services de renseignements marocains, rapporte le journal allemand Der Spiegel dans sa livraison de ce vendredi.

Après son transfert vers le nord du Niger, Jörg Lange âgé de 63 ans aurait été ensuite cédé à l’organisation terroriste «l’Etat islamique dans le Sahara», ajoute la même source.

Par ailleurs, le président nigérien de l’époque, Mahamadou Issoufou qui effectuait à la date de l’enlèvement, une visite à Paris, avait affirmé que l’humanitaire allemand était encore en vie.

Ce jeudi 8 décembre, l’otage allemand a d’abord été remis par ses kidnappeurs dans le Nord du Mali aux services marocains qui l’ont conduit jusqu’à l’ambassade d’Allemagne à Bamako, la capitale malienne, détaille Der Spiegel, précisant que l’humanitaire «se porte bien » et « devrait être ramené en Allemagne le plus rapidement possible ».

Cette libération avec le précieux concours des services secrets marocains, intervient près de deux mois après la signature fin octobre dernier, par le Maroc et l’Allemagne, d’un accord de coopération en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme.