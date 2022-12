La présidence sénégalaise rejette un projet d’achat de véhicules pour les maires et présidents de Conseil départemental

Le président sénégalais, Macky Sall s’est opposé, dimanche 11 décembre, à un projet consistant en l’achat de véhicules neufs pour les maires et présidents de Conseil départemental, laissant entendre que la priorité devrait être accordée à l’amélioration des conditions de vie des populations.

«L’argent qui était destiné à acheter des voitures pour les députés, les maires, les membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE), du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), pour un montant de 30 milliards de francs CFA, va être utilisé pour améliorer les conditions de vie des populations, augmenter les montants de la Bourse de sécurité familiale et construire des routes», a-t-il déclaré à l’occasion de la Journée nationale de la décentralisation placée sous le thème : «Les territoires face aux défis du développement durable».

Parmi les raisons évoquées pour justifier son choix, Macky Sall évoque «la crise et la situation économique» du pays, qui ne permettent pas de débourser cette enveloppe pour le «confort» de «ceux qui servent l’Etat».

Le projet prévoyait l’achat de plus de 1.000 voitures de type 4×4 pour les 601 collectivités, 165 députés, ainsi que les membres du CESE et du HCCT.

Le chef de l’Etat, qui entend mener une «politique nouvelle» a souligné que la mesure ne frappe pas que les maires ou les députés, mais aussi les membres du gouvernement, lesquels loueraient désormais des véhicules au lieu de les acheter pour leurs déplacements.

Selon un communiqué du ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires, la Journée nationale de la Décentralisation présidée par Macky Sall, «est un moment de dialogue direct et constructif entre le chef de l’Etat, les élus locaux et l’ensemble des parties prenantes sur les orientations stratégiques, les contraintes et perspectives de la politique de la décentralisation, du développement et de l’Aménagement des territoires».

«Je suis toujours heureux de me retrouver parmi les élus territoriaux lors de la Journée nationale de la Décentralisation que j’ai instituée en 2019. Cette journée traduit ma volonté de faire de la décentralisation et du développement des territoires des catalyseurs de l’émergence», a notamment déclaré le président sénégalais sur Twitter.