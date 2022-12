USA-Côte d’Ivoire business forum : Le PM ivoirien invite les entrepreneurs américains à investir dans son pays

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a fait la promotion de la Côte d’Ivoire, lundi 12 décembre, à l’occasion d’un rendez-vous économique dénommé «USA-Côte d’Ivoire business forum» tenu au siège de la Chambre de commerce américaine à Washington.

Devant les hommes d’affaires américains, Achi a mis en avant, entre autres, la modernisation des lois et du cadre juridique du monde des affaires en Côte d’Ivoire, ainsi que la bonne santé de l’économie ivoirienne. La Côte d’Ivoire est aujourd’hui parmi les économies les plus fortes du continent africain, a-t-il soutenu.

Ce rendez-vous économique a eu lieu la veille du Sommet USA-Afrique qui se tient du 13 au 15 décembre 2022 à Washington et qui abordera les questions de la coopération entre les Etats-Unis et le continent africain. Il est prévu, au programme, des panels interactifs avec le secteur privé, les décideurs, les experts et autres, dans différents domaines de la sécurité/terrorisme, de la défense, de l’économie, du commerce et de l’agriculture….

Au total, les dirigeants de 49 pays africains sont attendus à ce Sommet, la Maison Blanche ayant invité tous les pays membres de l’Union africaine (UA), hormis ceux qui sont provisoirement exclus de l’organisation panafricaine (Soudan, Mali, Burkina Faso et Guinée-Conakry) et ceux qui n’ont pas de relations diplomatiques avec les Etats-Unis, notamment l’Erythrée et la République sahraouie autoproclamée «Rasd». Pour rappel, les Etats-Unis soutiennent l’intégrité territoriale du Maroc et sa souveraineté sur ses provinces du sud.

Ce sommet est à sa deuxième édition après un premier sommet tenu sous le président Barack Obama, du 4 au 6 août 2014 dans la capitale fédérale, Washington DC.

« Je me réjouis d’accueillir des dirigeants de l’ensemble du continent africain à Washington (…) Le sommet démontrera l’engagement durable des Etats-Unis envers l’Afrique et soulignera l’importance des relations entre les Etats-Unis et l’Afrique, ainsi qu’une coopération plus étroite sur les priorités mondiales communes», avait déclaré le président américain, Joe Biden, le 20 juillet dernier.