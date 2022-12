La Secrétaire américaine au Trésor projette une mini-tournée africaine en janvier 2023

La Secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen s’apprête à effectuer une tournée africaine qui la conduira du 17 au 28 janvier 2023 en Afrique du Sud, en Zambie et au Sénégal.

Lors de ce déplacement, Mme Yellen rencontrera des dirigeants locaux avec qui elle abordera des sujets-clés comme «les incidences indirectes de l’invasion russe de l’Ukraine sur l’approvisionnement alimentaire de l’Afrique», ou encore «les moyens de promouvoir des projets de transition énergétique qui contribueront à lutter contre les effets du changement climatique en Afrique», apprend-t-on du bureau de la ministre américaine de l’Économie et des Finances.

Cette visite de Janet Yellen intervient peu après le 2è Sommet USA-Afrique qui s’est tenu du 13 au 15 décembre à Washington, durant lequel Américains et Africains ont échangé sur les voies et moyens de redynamiser leurs coopérations et leur partenariat dans divers domaines.

D’après l’Agence de presse américaine Associated Press (AP), le président américain, Joe Biden a annoncé, à l’issue du Sommet Etats-Unis-Afrique, qu’il envisageait lui aussi d’effectuer une tournée africaine en 2023.