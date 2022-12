RDC: Moïse Katumbi candidat à l’élection présidentielle de 2023

L’opposant et homme d’affaires congolais, Moïse Katumbi, va tenter d’obtenir la magistrature suprême lors de l’élection présidentielle qui va se tenir fin 2023 en République démocratique du Congo (RDC).

«Je suis candidat ! Je dois sauver un peuple en danger», a déclaré Moïse Katumbi samedi dernier lors d’un entretien avec les médias publics français, RFI et France 24. Pour le leader du parti «Ensemble pour la République», la situation de la RDC est «chaotique», avec notamment l’insécurité et les nombreux déplacés.

Pour rectifier le tir, le riche homme d’affaires affirme avoir «une vision et un programme» pour «reconstruire l’armée et la sécurité du pays», et redonner de l’espoir aux nombreux jeunes Congolais qui peinent à prendre véritablement leur essor.

Mai pour y parvenir, l’ancien Gouverneur de l’ex-Province du Katanga estime qu’il est nécessaire que ces élections soient bien organisées. En attendant, il dit accorder le bénéfice du doute à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), et convie les Congolais à voter massivement, et à «assiéger les bureaux de vote» le jour de scrutin, «aussi longtemps qu’on n’a pas encore compté les voix et afficher les résultats».