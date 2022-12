Le ministre français, Bruno Le Maire en visite en Côte d’Ivoire pour le lancement de grands projets structurants

Le ministre français de l’Economie, des Finances, de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire effectue une visite de travail de 24 heures en Côte d’Ivoire, dans le cadre du lancement de grands projets d’infrastructures à Abidjan, notamment le Métro et le chantier d’extension de l’Aéroport international Félix Houphouet Boigny.

«L’objet de ma visite, c’est évidemment de marquer le lancement concret de la réalisation de grands projets d’infrastructures, ici à Abidjan, le métro auquel nous attachons avec le Premier ministre Patrick Achi, une importance toute particulière et le projet d’extension de l’aéroport» Félix Houphouet Boigny, a-t-il indiqué, lundi, à l’issue d’un entretien avec le président ivoirien, Alassane Ouattara.

Bruno Le Maire a estimé que «le Métro, c’est l’un des plus grands projets d’infrastructures du continent. C’est un projet ambitieux, c’est un projet social qui va profiter à des millions d’habitants d’Abidjan au quotidien, qui va améliorer la vie quotidienne de chacune et de chacun, et c’est un projet qui marque le lien fraternel qui lie la Côte d’Ivoire et la France».

«Toutes les autorités ivoiriennes se sont beaucoup investies sur ce projet. Elles y ont mis leur compétence, leur énergie, leur détermination. C’est la même chose du côté français», a souligné Bruno Le Maire.

Le ministre français s’est également félicité des travaux d’extension de l’aéroport d’Abidjan qui, a-t-il dit constituent le «symbole du succès de la Côte d’Ivoire sous l’autorité du président de la République, Alassane Ouattara».

Il a enfin félicité la Côte d’Ivoire qui enregistre, sous le régime du président Ouattara, des succès en termes de croissance, de création d’emplois, et de réalisation d’infrastructures, montrant à quel point, le pays «est dans la bonne direction».