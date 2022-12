 Le président angolais Joao Lourenço en visite de travail au Gabon

Le président de l’Angola, Joao Manuel Lourenço a entamé ce jeudi 22 décembre, une visite de travail au Gabon, où il va être reçu à Libreville, par son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba.

Il s’agit d’une «visite de travail et d’amitié», durant laquelle les deux dirigeants vont aborder la coopération bilatérale entre leurs pays ainsi que des questions politiques et diplomatiques internationales, a fait savoir la Présidence gabonaise dans un communiqué.

«Cette rencontre entre les deux chefs d’État sera l’occasion de renforcer les liens d’amitié́ et de coopération multiformes qui unissent le Gabon et l’Angola», ajouté la présidence gabonaise, précisant que «la redynamisation des liens politiques, diplomatiques et économiques entre autres sujets, sera à l’agenda des échanges entre les deux hautes personnalités».

Au menu de ces échanges, figure également la situation conflictuelle dans l’Est de la République démocratique Congo (RDC) où le groupe rebelle M23 sème le trouble et la violence, avec la bénédiction présumée des hautes autorités du Rwanda voisin.

Le président angolais a déjà tenté d’arbitrer la tension entre Kinshasa et Kigali, sans grand succès. Avec son collègue du Gabon, actuellement membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, ils devraient tenter d’explorer d’autres approches pour ramener la paix dans la partie orientale de la RDC.