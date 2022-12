Ethiopie: Une délégation gouvernementale pour superviser l’application de l’accord de paix au Tigré

Une délégation de haut niveau du gouvernement fédéral d’Ethiopie s’est rendue ce lundi dans la région du Tigré, une première depuis le début du conflit armé dans ce territoire au nord du pays.

La délégation a été conduite par le président du Parlement, Tagesse Chafo. Dans ses rangs, on retrouve le conseiller du Premier ministre à la sécurité nationale Redwan Hussein, les ministres de la Justice, du Transports et Communications, de Industrie et du Travail, le président de la Chambre des représentants, le Directeur général de l’Autorité en charge des infrastructures routières, ainsi que les PDG des compagnies Ethiopian Airlines et Ethio Telecom, Mesfin Tassew et Frehiwot Tamiru.

La mission de cette délégation est de «superviser l’application des principaux points de l’accord de paix», selon un communiqué du Gouvernement fédéral siégeant dans la capitale, Addis-Ababa, qui voit en ce déplacement «une preuve que l’accord de paix est sur la bonne voie et progresse». Cet accord signé le 2 novembre dernier, est l’épilogue de deux années de conflit armé entre le pouvoir d’Addis-Ababa et les autorités locales du Tigré accusées de défier le Premier ministre Abiy Ahmed. Il prévoit notamment un désarmement des forces rebelles, le rétablissement de l’autorité fédérale au Tigré et la réouverture des accès à la région quasiment coupée du monde depuis plus d’un an.