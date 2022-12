La RCA s’offusque d’une «propagande déstabilisatrice» venant du Tchad

Le gouvernement de la République de Centrafrique (RCA) a dénoncé lundi une «grande campagne de désinformation et d’intoxication» orchestrée par l’ex-Directeur des renseignements généraux du Tchad, Abdelkader Mahamat.

Cet ancien chef rebelle plus connu sous le nom de Baba Laddé a en effet adressé un courrier aux Ambassades de France et des USA en RCA le 21 décembre dernier dans lequel il affirme que «le groupe (russe, ndlar) Wagner et la plateforme Galaxie préparent ces derniers jours, à Bangui, une grande manifestation en mobilisant des jeunes pour organiser une insurrection populaire contre la présence des Français et des Américains en RCA, en dénonçant la politique de ces Etats et leurs alliés contre le pouvoir Faustin Archange Touadera».

Des propos que Bangui n’a pas appréciés, affirmant qu’il s’agit de «tentatives d’instrumentalisation de la situation sécuritaire de la RCA à des fins politiques et géopolitiques».

Le gouvernement centrafricain a invité le corps diplomatique accrédité sur son territoire, ses partenaires internationaux ainsi que sa population à ne pas céder à ces «propagandes déstabilisatrices», et à continuer à œuvrer ensemble, avec les autorités locales, afin de relever le défi sécuritaire en RDC et renouer avec la stabilité et le développement du pays.