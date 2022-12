Ethiopian Airlines va reprendre la desserte du Tigré

La compagnie aérienne Ethiopian Airlines reprend, dès ce mercredi 28 décembre, ses vols commerciaux à destination et en provenance de la région du Tigré dans le nord de l’Ethiopie, longtemps en proie à un conflit armé.

«La reprise de ces vols va permettre aux familles de se retrouver, va faciliter le rétablissement des activités commerciales, stimuler les flux touristiques et apporter de nombreuses autres opportunités qui serviront la société», a affirmé le PDG de la compagnie.

Ethiopian Airlines avait suspendu la desserte de Tigré il y a 18 mois, au plus fort du conflit qui opposait l’armée nationale fédérale et les combattants du Front de Libération du Peuple de Tigré (TPLF). Aujourd’hui, les deux parties ont exprimé leur volonté de tourner la page, de façon pacifique. Un accord de paix signé début novembre se matérialise progressivement sur le terrain, avec notamment l’arrêt des combats et le libre accès accordé aux convois humanitaires. Lundi dernier, une délégation du gouvernement d’Addis-Ababa s’est rendue à Mekele, capitale du Tigré, une première depuis le début des hostilités. Cette délégation de haut niveau avait pour mission d’évaluer la mise en œuvre de l’accord de paix au Tigré.