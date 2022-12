Angola: Les avoirs d’Isabel dos Santos à l’étranger frappés de gel judicaire

Une ordonnance de la justice angolaise consacre le gel des avoirs d’Isabel dos Santos à l’étranger, dans le cadre de l’affaire de corruption qui pèse contre la fille de l’ex-président d’Angola, José Eduardo dos Santos.

Ce gel qui vient d’être rendu public, a été ordonné depuis le 19 décembre par la chambre pénale de la Cour suprême d’Angola. Il concerne des comptes bancaires et des participations dans plusieurs sociétés contrôlées par Isabel dos Santos, pour un montant total d’un milliard de dollars.

L’ordonnance frappe les actifs de Mme Santos dans des sociétés comme MSTAR au Mozambique où elle détient 70% de parts, ou encore UNITEL au Cap vert et à Sao Tomé-et-Principe dont elle est propriétaire à part entière.

Les autres sociétés visées par l’ordonnance du tribunal sont EMBALVIDRO, dont le tribunal a demandé le gel de 100 % des actions et de tous les comptes bancaires, 70 % des actions d’UPSTAR Comunicação et 100 % des actions d’UNITEL International Holding et d’UNITEL International. La justice angolaise fonde son ordonnance sur les textes en vigueur dans le pays, ainsi que sur «l’article 31 de la Convention des Nations unies contre la corruption».