La MONUSCO lance sa nouvelle mission en RDC

La Mission de maintien de la Paix de l’ONU (MONUSCO) en République démocratique du Congo (RDC), vient de lancer sa nouvele opération baptisée «Linda Njia».

Cette opération dont le nom signifie «protège la route», a été officiellement lancée ce début d’année, avec pour objectif de «maximiser la protection des civils» dans le Nord-Kivu, province de l’est de la RDC en proie à une insécurité chronique depuis plusieurs années.

De façon opérationnelle, les Casques bleus de l’ONU et les forces armées de la RDC vont «intensifier des patrouilles de terrain afin de contrer les mouvements des groupes armés», lit-on dans une note d’information de la Monusco.

D’après la mission onusienne, cette opération permettra de «garantir la liberté de mouvement pour les populations, des forces de sécurité, de la Monusco, les FARDC (Forces armées de la République démocratique du Congo) et des forces régionales».

Le 20 décembre dernier, le Conseil de sécurité de l’ONU avait prorogé d’un an, le mandat de la MONUSCO. Ces casques bleus qui ne sont plus trop désirés dans ce vaste pays d’Afrique de l’Est, vont devoir y rester jusqu’au 20 décembre 2023, avec une mission bien précise, celle de «la protection des civils, l’appui à la stabilisation et le renforcement des institutions étatiques et aux réformes de la gouvernance et de la sécurité».