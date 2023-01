Somalie : Al Shebab entame l’année 2023 avec un double attentat

La Somalie est déjà endeuillée en cette année 2023 avec le décès de trente-neuf personnes ce mercredi dans un double attentat revendiqué par les éléments du groupe rebelle «Al Shebab».

Le double attentat à la voiture piégée s’est produit à Mahas, une localité de la province de Hiran, située à environ 300 kilomètres de la capitale Mogadiscio.

«Dix-neuf personnes, dont des membres des forces de sécurité et des civils, sont mortes dans les explosions. Les terroristes ont fait exploser deux voitures près d’une base militaire à Mahas», avait déclaré dans l’immédiat Mohamed Moalim Adan, commandant d’une milice locale alliée du pouvoir.

Le bilan s’est alourdit plus tard. D’autres sources locales évoquent également une cinquantaine de blessés et plusieurs dégâts matériels lors de cet attentat aussitôt revendiqué par les terroristes d’Al Shebab qui affirment avoir visé «les milices et les soldats apostats» et ont estimé le nombre de morts à 87.

Malgré de vastes offensives menées par des milices locales de défense et l’armée nationale somalienne, le groupe Shebab, affilié à Al-Qaïda, fait toujours résistance et constitue toujours une véritable menace sécuritaire en Somalie. L’éradication de ces terroristes est aujourd’hui le plus grand défi que le gouvernement somalien et ses partenaires sont appelés à relever.