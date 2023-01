DUDH-75e anniversaire : Volker Türk demande la libération de toutes les personnes détenues arbitrairement dans le monde

Le Haut Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, Volker Türk, a invité les gouvernements et toutes les autorités responsables de la détention dans le monde entier, «à amnistier, gracier ou simplement libérer toutes les personnes détenues pour avoir exercé leurs droits», à l’occasion de la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) qui a lieu le 10 décembre de chaque année.

«Alors que je marquais le début de cette nouvelle année avec ma famille, mes pensées sont allées vers ceux dont les proches croupissent dans des centres de détention – emprisonnés pour avoir exercé leurs droits humains», a-t-il indiqué dans un communiqué relayé mercredi par le site d’information de l’ONU.

Ces personnes détenues arbitrairement sont notamment celles qui défendent l’environnement et l’action en faveur du climat, celles qui dénoncent la discrimination, les abus et la corruption, des journalistes emprisonnés pour avoir fait leur travail essentiel et des défenseurs des droits de l’homme, déplore le chef des droits de l’homme de l’ONU, prônant un monde dans lequel toutes les personnes vivent libres et égales, dans la dignité et les droits.

Volker Türk veut compter sur tous ceux qui détiennent le pouvoir pour agir en faveur de l’application de la Déclaration universelle et de la fin de la détention arbitraire une fois pour toutes. «Faites le choix de commencer cette année en faisant un pas dans la direction de la vision de la Déclaration universelle», a-t-il exhorté.

Le communiqué rappelle que la Déclaration indique clairement que les droits de l’homme sont universels, indivisibles et constituent le fondement de la paix et du développement.

Il est aussi précisé qu’au cours de cette année, les services du Haut Commissaire Türk mettront en valeur la DUDH en se concentrant sur «son héritage, son pouvoir de transformation et son énergie inspirante».