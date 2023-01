La Côte d’Ivoire est l’une des économies les plus performantes au monde (Président Ouattara)

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, s’est félicité jeudi de la bonne santé économique de son pays, à l’occasion de la cérémonie d’échanges de vœux du Nouvel An 2023 avec les membres du Corps diplomatique réunis au Palais de la Présidence à Abidjan.

«Au plan économique, malgré le contexte mondial particulièrement difficile lié aux conséquences de la pandémie de Covid-19 et de la crise en Ukraine, la Côte d’Ivoire est restée l’une des économies les plus performantes à l’échelle mondiale, avec un taux de croissance économique de 7,4% en 2021 et une projection de 7% en moyenne, pour la période 2022-2025», a-t-il déclaré dans son discours.

Il a évoqué la transformation structurelle entreprise par la Côte d’Ivoire pour son économie «avec un rôle accru dévolu au secteur privé et l’accélération du rythme de transformation locale des produits agricoles tels que le cacao et l’anacarde». Ces initiatives visent, selon lui, «à créer plus d’emplois, notamment pour les jeunes et les femmes, et à renforcer la lutte contre la pauvreté».

Ouattara a également mis en avant le Plan National de Développement (PND) 2021-2025 qui offre une large gamme d’opportunités d’investissement dans divers secteurs d’activités. Ce PND est évalué à 59.000 milliards de francs CFA d’investissement dont 74% du financement sont attendus du secteur privé.

«Je voudrais donc inviter les opérateurs économiques de vos pays respectifs, à prendre la part qui leur revient dans les différents programmes et projets contenus dans ce Plan», a-t-il lancé aux diplomates en clôturant le chapitre relatif à l’économie.