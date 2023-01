Le Gabon en attente d’un nouveau bureau du Centre gabonais des élections

L’heure est à l’attente de la mise place d’un nouveau bureau du Centre gabonais des élections (CGE), après la dissolution de la précédente institution ce jeudi 5 janvier 2023, par la Cour constitutionnelle, suite à une requête introduite par le parti d’opposition « Réagir ».

Après avoir constaté et signalé l’illégalité, l’illégitimité et la caducité du désormais ancien bureau du CGE, dont le mandat est expiré depuis plus de deux ans, le parti « Réagir » a saisi la Cour constitutionnelle qui a rendu son verdict ce jeudi 5 janvier, en donnant raison à la formation politique de François Ndong Obiang.

Ainsi donc, la Haute cour a acté la fin du mandat de l’actuel bureau, présidé par Moïse Bibalou depuis 2018. «Il est constaté la fin des pouvoirs du Bureau actuel du Centre Gabonais des Élections, suite au non-renouvellement de celui-ci dans les délais impartis par la Cour Constitutionnelle», a ainsi été délibéré, et décidé par la Haute juridiction.

Le nouveau bureau de l’institution doit intervenir dans les trente jours qui suivent la notification de la décision. En attendant la mise en place du nouveau Bureau, le président et les deux Vice-présidents, assistés du secrétaire général, assureront l’expédition des affaires courantes de l’institution.