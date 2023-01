L’Etat angolais va prioriser en 2023 l’achèvement des infrastructures publiques

Le gouvernement de l’Angola compte mettre au courant cette année 2023, un point d’honneur à la conclusion des travaux qui sont paralysés dans le pays, pour des raisons financières, a annoncé ce jeudi 5 janvier, le ministre de l’Administration territoriale, Dionísio da Fonseca, au terme d’une visite de travail de 48 heures dans la province de Cuanza Norte.

L’achèvement de ces travaux est déjà inclus dans le budget général de l’État (OGE) proposé pour cette année, a indiqué le ministre, précisant que ces projets seront réalisés avec des ressources ordinaires du Trésor public, selon les disponibilités de chaque province.

Toutefois, Dionisio da Fonseca a reconnu qu’il existe encore de nombreuses difficultés à surmonter dans le service public en raison du manque d’infrastructures, telles que les écoles, les centres de santé, la dégradation des routes d’accès, un fait qui conditionne le développement des communautés.

Il a en outre, précisé que l’Exécutif s’est engagé à faire face à cette situation au cours des cinq prochaines années, avec la mise en œuvre de plus de 14 mille projets, dans divers domaines, pour améliorer la qualité de vie de la population.

Dionísio da Fonseca a expliqué par ailleurs que ces actions consommeront de grosses sommes financières, dont la mobilisation ne sera pas possible d’un coup.

Cependant, il a admis qu’au-delà des difficultés, l’existence d’un dynamisme et d’un engagement des administrateurs municipaux et communaux et des responsables administratifs pour la mise en œuvre des politiques publiques, qui visent à satisfaire les besoins des citoyens.