Côte d’Ivoire/Mali : Alassane Ouattara salue le «patriotisme» des soldats ivoiriens rentrés au pays

Le Président ivoirien, Alassane Ouattara a salué dimanche matin à l’aéroport international Félix d’Abidjan, le «patriotisme» des 46 soldats ivoiriens «qui n’ont rien à se reprocher». Ils étaient détenus depuis leur arrestation en juillet dernier au Mali avant d’être graciés par le président malien.

Le Chef de l’Etat ivoirien a salué le courage, la discipline, la ténacité et le patriotisme de ces soldats «qui n’ont rien à se reprocher», et a remercié tous les Chefs d’Etat qui se sont impliqués pour leur libération, notamment les Présidents togolais, Faure Gnassingbé et Umaro Sissoco Embaló, Chef de l’Etat de la Guinée-Bissau et président en exercice de la CEDEAO.

Ouattara a, en outre, salué l’implication du Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres qui a apporté les clarifications nécessaires dans ce dossier.

Le Président Alassane Ouattara s’est réjoui du retour à la normalité dans les relations entre la Côte d’Ivoire et le Mali et réitéré la disponibilité de son pays à continuer d’apporter son soutien à tous les pays africains ou autres qui ont besoin de paix, car sans paix, a-t-il dit, «il ne peut y avoir de développement».

La libération de ces soldats accusés par les autorités maliennes d’être des «mercenaires venus déstabiliser le Mali» et arrêtés le 10 juillet 2022 à l’aéroport de Bamako, était exigée depuis le début par la Côte d’Ivoire qui, avec l’ONU, a affirmé que ces militaires devaient participer à la sécurité du contingent allemand des Casques bleus dans ce pays sahélien secoué par les violences.

Les 46 soldats ivoiriens avaient été condamnés le 30 décembre, à 20 ans de réclusion criminelle par un tribunal de Bamako, tandis que les trois femmes soldats, libérées en septembre ont été condamnées à la peine de mort par contumace.