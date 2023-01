Le Gabon a de nouveau un vice-président de la République

Le Président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a opéré ce lundi deux grosses nominations à la tête du pays en nommant Rose Christiane Ossouka Raponda qui était jusque là Première ministre, au poste de vice-présidente de la République qui était vacant depuis mai 2019.

Le poste de vice-présidente était précédemment occupé par l’opposant Pierre Claver Maganga Moussavou, limogé il y a presque quatre an. Entre 2009 et 2017, ce poste avait été supprimé, puisque la Constitution ne lui octroie qu’un rôle relativement mineur: «le président est assisté d’un vice-président de la République qui le supplée dans les fonctions que celui-ci lui délègue».

La Primature revient désormais à un autre grand proche du président Ali Bongo Ondimba. Il s’agit d’Alain-Claude Bilie-By-Nze, âgé de 55 ans, qui a détenu plusieurs portefeuilles ministériels depuis 2006. Il était vice-Premier ministre et ministre de l’Energie et des Ressources hydrauliques du gouvernement sortant. Le Chef de l’Etat l’a chargé de former un nouveau gouvernement.