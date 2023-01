Le Rwanda et la Turquie scellent deux accords de coopération

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu a été reçu ce jeudi par le président du Rwanda, Paul Kagamé, à Kigali, dernière étape d’une tournée africaine qu’il a entamée le 9 janvier 2023.

Les deux hommes ont abordé le renforcement des relations bilatérales entre le Rwanda et la Turquie, partenaires de longue date dans plusieurs domaines.

Lors d’une conférence de presse conjointe à l’issue de leur entretien en tête-à-tête, le président Kagame et Mevlut Cavusoglu ont annoncé la signature de deux nouveaux «accords de coopération».

«Nous voulons poursuivre notre coopération dans le domaine de la culture, de la science, de la technologie et de l’innovation, et nous avons décidé d’accroître notre coopération dans le domaine de la sécurité et de l’industrie de la défense», a fait savoir le chef de la diplomatie turque.

Kigali et Ankara ont également paraphé des «mémorandums d’entente couvrant divers secteurs, notamment le commerce, l’investissement, la défense, la sécurité, l’éducation, l’exemption de visa, la culture et la diplomatie», a annoncé pour sa part, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta.