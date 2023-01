Aliko Dangote voit grand à travers l’inauguration d’une nouvelle raffinerie

La raffinerie de pétrole que le milliardaire Aliko Dangote va inaugurer le 24 janvier 2023, lors d’une cérémonie qui sera présidée par le président nigérian, Muhammadu Buhari est la plus grande raffinerie en Afrique et la 6ème au niveau mondial.

Le complexe pétrochimique situé dans la zone franche de Lekki à 80 kilomètres à l’Est de Lagos, est considéré comme le plus grand projet intégré verticalement au monde. D’un coût de 19 milliards de dollars, la raffinerie de Dangote offre une production journalière de 540.000 barils de brut.

La méga-raffinerie produira de l’essence, du diesel de qualité Euro-V, du carburéacteur et d’autres produits raffinés, ce qui aura des impacts très positifs sur l’économie du Nigeria.

Elle permettra de mettre fin aux importations d’hydrocarbures, ou du moins de réduire les importations à un niveau négligeable. Ce qui devrait faire économiser au gouvernement fédéral plus de 7,5 milliards de dollars par an en importation de carburant et autres produits raffinés, selon les estimations.

Ensuite, ces économies en devises et les recettes générées par les exportations des produits pétroliers raffinés vont renforcer les avoirs extérieurs du Nigeria en devises et contribuer ainsi à rééquilibrer la balance extérieure du pays et à raffermir la monnaie locale, le naira, qui ne cesse de se déprécier face aux grandes devises étrangères, ces dernières années.

Premier producteur de pétrole du continent africain avec une production de 1,9 à 2,1 million de barils par jour, le Nigeria ne disposait pas jusqu’à cette date de sa propre raffinerie.

Les 3 raffineries de la Compagnie nationale des hydrocarbures (Nigerian national petroleum corporation, NNPC) sont toutes à l’arrêt depuis des années, faute d’entretiens. La NNPC compte d’ailleurs débloquer 2,76 milliards de dollars pour acquérir 20% du capital de la raffinerie de Dangote.

Homme d’affaires le plus riche d’Afrique, Aliko Dangote, 64 ans, dispose d’une fortune évaluée à plus de 12 milliards de dollars.