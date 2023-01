Madagascar signe deux accords de financement avec la BAD

La Banque africaine de développement (BAD) et Madagascar ont signé, mardi 17 janvier, deux accords de financement pour la gestion des catastrophes et la gestion des ressources hydriques, informe le ministère malgache de l’Economie et des Finances dans un communiqué.

Le document explique que le premier accord, relatif au financement additionnel du Programme de financement des risques de catastrophes en Afrique (ADRiFi), vise à renforcer la résilience et la réponse aux chocs climatiques du pays, à travers l’amélioration de la gestion des risques de catastrophes naturelles et l’adaptation au changement climatique.

Ce financement est constitué d’un don multi-donateur administré par la BAD d’un montant de 4,7 millions de dollars, d’un don de 5,87 millions de dollars de la Facilité africaine pour la transition (FAT), et d’un prêt de 7,11 millions de dollars de la FAT, sans oublier une contribution de 1,55 million de dollars de l’Etat malgache, selon le communiqué.

Le ministère s’attend à ce que les projets qui seront financés permettent «d’améliorer la sécurité tant physique qu’alimentaire des personnes vulnérables et de renforcer la résilience financière de l’Etat malgache face aux aléas».

Le deuxième accord est une avance pour la préparation du Projet de mobilisation, de protection, de valorisation de la ressource en eau et de renforcement de la résilience au changement climatique.

D’un montant de 3,49 millions de dollars, cet accord devrait permettre de renforcer la résilience des écosystèmes et des populations face aux effets du changement climatique, par des actions de mobilisation, de protection, et de valorisation des ressources en eau.

Antanarivo et la BAD se sont félicitées pour la qualité de leurs relations et pour leur collaboration. Le représentant de la BAD à Madagascar, Adam Amoumoun, a réitéré l’engagement de son institution à continuer à soutenir le développement économique de Madagascar.