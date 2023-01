Le Soudan du Sud interdit les transactions commerciales en devises étrangères

Les institutions publiques et le secteur privé au Soudan du Sud ne sont plus autorisés à effectuer des transactions commerciales avec des devises étrangères, a avisé la Banque centrale du pays qui encourage l’usage de la monnaie locale, notamment la livre sud-soudanaise (SSP), jusqu’à nouvel ordre.

«Il est strictement interdit à toute institution publique ou privée relevant de la juridiction légale de la République du Soudan du Sud de libeller ses transactions commerciales dans une monnaie autre que la SSP», a annoncé, mercredi, le gouverneur de l’institution financière, Johnny Damian Ohisa, dans une circulaire publiée à Juba.

La situation économique du Soudan du Sud s’est fortement détériorée en raison de la pandémie de la Covid-19, après avoir été impactée par de nombreuses années de guerre civile. Le pays, presque entièrement dépendante des revenus pétroliers, est souvent à court de devises étrangères. La livre sud-soudanaise continue de se déprécier par rapport au dollar américain, pendant que les prix des produits alimentaires ont aussi connu une augmentation importante.

Devant ce tableau préoccupant, Ohisa déplore que certaines institutions gouvernementales et financières, organisations non gouvernementales, organisations civiles, et des acteurs privés du secteur touristique ou du commerce, se permettent encore d’honorer leurs contrats en devises étrangères et non en monnaie locale.

Le gouverneur a exhorté ces différents acteurs, publics et privés, à signer leurs contrats avec des entrepreneurs internationaux sous la supervision du ministère des Finances et de la Planification.