La Russie livre de nouvelles armes de guerre au Mali

Le Mali a réceptionné ce jeudi 19 janvier, un nouveau lot de matériel militaire russe, constitué de plusieurs avions et hélicoptères de guerre, selon un communiqué officiel des Forces armées maliennes (FAMa).

Le document souligne que «la cérémonie officielle de remise des aéronefs militaires s’est déroulée, le jeudi 19 janvier 2023, au Pavillon Présidentiel de l’Aéroport International Président Modibo KEITA. Elle était présidée par le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta».

Ce troisième lot d’aéronefs russes est composé d’avions de chasse de type «Sukhoi-25» d’attaque, d’entrainement avancé de pilotes de type «Albatros L-39» et d’hélicoptères de manœuvre de type «Mi-8» de la dernière génération, s’est félicitée l’armée malienne, ajoutant que «ces acquisitions de vecteurs aériens contribueront davantage à la montée en puissance des FAMa».

Lors de la cérémonie de livraison, le Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air malienne, le Général de Brigade Aliou Boï Diarra a déclaré que «l’avancée et la qualité d’une Armée forte réside non seulement dans son engagement sur le terrain mais aussi dans ses acquisitions».

Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara, a estimé, pour sa part, que «l’ascension d’une Nation à la souveraineté ne se limite pas aux discours mais à un long processus d’engagement et de patriotisme», et «face aux nouvelles formes d’insécurité et de guerres multiformes, une lourde responsabilité incombe aux dirigeants de la Nation d’avoir la volonté et le don de soi de moderniser son Armée».

«Une Armée forte et moderne s’impose dans la sécurisation de sa population et s’illustre sur la scène internationale», a soutenu Camara assurant que le fait de «moderniser une Armée n’est pas un luxe mais une nécessité».

Tout en remerciant «les partenaires du Mali qui sont restés fidèles et loyaux dans des moments difficiles», le ministre a indiqué que ce matériel acquis fera «la joie des Maliens et le désarroi des ennemis du Mali».