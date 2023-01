Le Niger va accueillir la Conférence de haut niveau sur la région du Lac Tchad du 23 au 24 janvier 2023

La capitale nigérienne, Niamey abritera du 23 au 24 janvier, la 3ème Conférence de haut niveau sur la région du lac Tchad, co-organisée par les gouvernements du Niger, de l’Allemagne et de la Norvège, en collaboration avec les Nations Unies.

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) qui a annoncé cet événement sur son site Internet, rappelle que, depuis la dernière édition de la Conférence tenue à Berlin en 2018, la crise dans le bassin du lac Tchad s’est aggravée, avec une augmentation de la violence, des déficits de développement, des besoins humanitaires croissants et des obstacles à l’accès aux services sociaux de base, aux systèmes de production et à l’aide humanitaire.

L’organe onusien salue l’engagement indéfectible des pays riverains du Lac Tchad dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, estimant que «les avancées enregistrées dans ce domaine montrent que les déplacements forcés ne sont pas une fatalité et qu’il est possible d’y mettre un terme». Près de 5,3 millions de personnes sont toujours déplacés au sein de la région.

Le PNUD fait état aussi de la question des exigences de financement pour les interventions d’urgence dans le bassin du lac Tchad qui se sont accrues de quelque 259 millions de dollars US depuis 2018 alors que les besoins aux fins de la stabilisation sont estimés à 1,8 milliard de dollars.

Il informe que les gouvernements des pays touchés, les donateurs internationaux, les organisations multilatérales et internationales et les acteurs de la société civile devraient, pendant la conférence, «renouveler leur engagement à répondre à ces besoins afin de permettre un retour plus rapide à la paix et à la stabilité et renforcer la résilience de plus de 24 millions de personnes touchées par la crise».

Le premier jour de la Conférence sera axé sur les tendances, les progrès et les défis dans la région du lac Tchad, tandis que le deuxième jour se penchera sur une approche globale visant à inverser la tendance de recrutement par des groupes extrémistes, à lutter contre le changement climatique et l’insécurité, et à mobiliser de nouveaux partenariats et des investissements à fort impact pour la région du lac Tchad.